SPAL | Rotary | A-Rose | presentata l’iniziativa per l’ottobre rosa

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Si è tenuta oggi presso la Sala Stampa dello stadio “Paolo Mazza”, la conferenza stampa di presentazione delbenefica che sabato 29 ottobre vedrà protagonisti, ilClub Ferrara Est ed ilClub Ferrara e l’associazione A-(Associazione Ricerca Oncologica Sperimentale Estense) In occasione della gara interna– Sudtirol, i biancazzurri scenderanno in campo con la maglia home personalizzata, per l’occasione, con una patch contenente i loghi “” e A-. Le maglie saranno successivamente messe all’asta nel corso di una cena benefica che sarà organizzata dala dicembre e che vedrà protagonista come “battitore d’asta” proprio il presidente biancazzurro.inoltre donerà ...