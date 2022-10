Sonepar Italia | bonus di 500 euro in busta paga per ridurre effetti caro vita

Padova24ore.it

, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico, ha deciso di introdurre una misura a sostegno del reddito dei lavoratori e delle loro famiglie con l'obiettivo di ridurre gli ...eroga un bonus una tantum da 500 euro ai suoi circa 2.200 dipendenti sulla busta paga di novembre come misura a sostegno del reddito con l'obiettivo di ridurre gli impatti relativi al ... Sonepar Italia dà 500 euro in più in busta paga ai propri dipendenti per fronteggiare il caro bollette Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico, ha deciso di introdurre una misura a ...L’azienda leader della distribuzione di materiale elettrico in Italia erogherà il contributo economico a circa 2200 dipendenti a novembre ...