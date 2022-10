Sondaggi politici Swg | per i giovani il rispetto conta più della libertà

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il 72% degli under 30di spendere meno per il divertimento Categoria molto citata, in ambito politico, economico, sociologico, quella deiè anche protagonista degli ultimidi Swg. L’istituto ha chiesto a chi ha tra 18 e 30 anni quali siano le emozioni che in questi giorni vivono maggiormente, dando un punteggio da 0 a 10 a ogni sentimento in base all’intensità con cui lo provano. A pari merito in testa con 5,6 vi sono tristezza e rabbia, seguite, con 5,5 e 5,4, da disgusto e paura. Le emozioni positive, come speranza, gioia, fiducia e sorpresa vengono solo dopo. Inoltre il 42% di talisi sente parzialmente (il 36%) o del tutto (il 6%) escluso dalla società in cui vive. Quali sono dunque i valori di chi ha meno di 30 anni oggi? Il ...