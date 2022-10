Società | dall’intelligenza artificiale allo sci freestyle | 5 donne straordinarie si raccontano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, torna #nonèdamaschio, la campagna di InspirinGirls che ha lo scopo di decostruire lo stereotipo secondo il quale esistano lavori, studi o passioni ‘da maschio’ o ‘da femmina’. A raccontare quest’anno le loro storie e le loro esperienze, cinque role modelche si sono affermate in ambienti generalmente considerati ‘maschili’, spesso preclusi alleo in cui lefaticano ancora oggi a farsi strada. Si tratta di Shalini Kurapati, imprenditrice indiana trapiantata a Torino, Ceo e co-fondatrice della startup di intelligenzaClearbox Ai, Arianna Tricomi, triplice campionessa mondiale di sciche sogna di diventare guida alpina, Michela Giraud, prima stand-up comedian italiana donna a realizzare uno speciale ...

