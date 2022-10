Social e sessualità Tutto quello che c’è da sapere

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Lafatta di contatto, carezze e coccole è da lasciare a noi nostalgiche e romantiche boomer, forse. Oggi e sempre di più la sfera sessuale riguarda il mondo virtuale e le nuove tecnologie. Le relazioni, il conoscersi, ma anche l’affettività e l’erotismo hanno preso una forma nuova, piuttosto lontana dagli sguardi fugaci, dalla seduzione lenta, dalla scoperta e dalla lunga attesa. Essere perennemente on-line e spostare sul web la ricerca di un partner è diventata cosa comune. Senza rinnegare o denigrare il fenomeno, proviamo a capire meglio di cosa si tratta e quali sono i rischi. Siamo diventati una Swipe society? Mai come durante i tempi di lockdown le persone, giovani e adulte, hanno cercato sul web momenti e spazi di contatto, conoscenza e scambio, anche a sfondo sessuale. Qualcuno parla di swipe society, cioè una società dove ci si conosce solo ...

ilgazzettino.it

... stavolta su , giusto un mese fa quanto è difficile dover uscire da uncome Facebook perché ... Diecimila giovani che ogni giorno seguono un minuto e mezzo di stories sulla. Proprio ...Da fanpage.it MADONNA VIBRATORE I sex toys non si tengono più nascosti: sono usciti dai cassetti e sono passati ai, dove laè un argomento che trova sempre più spazio. Se ne parla in chiave ironica, ma se ne parla anche per fare ... Parla di sesso su Instagram, mille mail di supporto all'infermiera Fanni Guidolin. Venerdì l'incontro con l'Us