Simeone | «Papà dice che con la Champions tutti i giocatori sono più belli | ha ragione»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’attaccante del Napoli, Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset al termine del match diLeague contro i Rangers al Maradona. La squadra di Spalletti ha vinto 3-0, grazie anche ad una doppietta dell’attaccante argentino, uomo match della serata. “Mi preparo sempre per i minuti che mi toccano in campo. Appena ho visto che avrei giocato micaricato ed ero pronto a dare tutto.contento perché abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo dominato.contento per il risultato, ma soprattutto per la prestazione. Io ho sempre sognato da piccolo di giocare inLeague, guardavo e riguardavo tutte le partite, quando gioco è speciale. Quando c’è la...