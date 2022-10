“Siamo preoccupati” Dall' Europa bacchettano l' Italia sul debito

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Prime grane internazionali per il governo Meloni. A mandare un messaggio all'è il presidente dell'European Fiscal Board, Thygesen Niels, alla presentazione del rapporto annuale 2022 dell'organo di consulenza fiscale della Commissione: “Nonnell'immediato per ilma quello che ci preoccupa è la tendenza a continuare ad accumulare. Quello che vediamo, anche nelle stime, è che ilcontinua ad aumentare nonostante l'alto livello di inflazione che dovrebbe favorire maggiori entrate pubbliche”. Anche Xavier Debrun, membro del board dell'Efb, si è espresso sul nostro Paese: “Non ci sono immediate preoccupazioni ma la direzione non è la giusta. La difficoltà che affrontiamo è stabilire quale sia il limite per il...

