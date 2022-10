Sì della Camera alla fiducia  Colloquio Meloni-Biden | Profonda amicizia Italia-Usa

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) AGI - Il governo guidato da Giorgia Meloni incassa la primaalla Camera, con 235 sì, 154 voti contrari e 5 astenuti. Nessun pathos sui numeri: il centrodestra a Montecitorio ha un ampio margine di scarto sulle forze di opposizione. Colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Joe. Lo ha reso noto Palazzo Chigi. "Il presidente Meloni ha ringraziato il presidenteper le congratulazioni e ha ribadito laamicizia che lega Italia e Usa. Meloni ha sottolineato l'importanzapartnership transatlantica, soprattutto alla luce delle storiche sfide che le democrazie occidentali stanno affrontando, come la guerra in Ucraina e la crisi energetica e alimentare". L'attenzione, quindi, si sposta al Senato, dove ...

"Non indietreggeremo, non getteremo la spugna, non tradiremo". All'una e un quarto, dopo 70 minuti e più di 70 applausi, Giorgia Meloni chiude il discorso con cui chiede e ottienela fiducia (235 sì) con la voce roca e un filo di emozione. Senza nascondere le difficoltà di cui si dovrà fare carico, a partire dall'emergenza del caro - energia, perché l'Italia è "una ...... in Aula, durante le dichiarazioni di voto finale ... dalla scuola alle armi, passando per la gestionepandemia al ...