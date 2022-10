Severino Antinori | il ginecologo assolto a Milano dall’accusa di violenze sessuali su due pazienti La difesa | “Un calvario subito per pregiudizio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il Tribunale diha“perché il fatto non sussiste”e discusso pioniere della fecondazione assistita, dalle accuse disu duerisalenti al dicembre 2015. Per altre imputazioni – che riguardavano sempre clienti della sua clinica e donatrici di ovuli – è stato dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela, dopo la riqualificazione dei reati di furto aggravato e violenza privata in “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” e di un’accusa di estorsione in tentata truffa. “Ilche hail professorè stato il frutto di un’ingiustizia che l’ha travolto per un mero“, ha ...