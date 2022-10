Serie D | l’arbitro espelle tre calciatori e il presidente del Vado lo insulta con l’altoparlante

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Episodio piuttosto singolare durante il derby ligure trae Ligorna, valido per la decima giornata del girone A diD. Dopo tre espulsioni di suoi giocatori ildel, Franco Tarabotto, ha perso del tutto la pazienza. Quando ha visto che la sua squadra era stata ridotta in otto, a causa di tre cartellini rossi, ha iniziato adredalla tribuna usandodello stadio. Come raccontato dai media locali, Il giudice sportivo non ha potuto non prendere provvedimenti e gli ha comminato una multa di 1.000 euro, con la motivazione di aver “diffuso attraversodello stadio un’espressione ingiuriosa all’indirizzo della terna arbitrale e per avere i propri sostenitori rivolto insulti ...