Serie A | il Milan non pensa alla Super League e punta sulla propria crescita

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) 2022-10-26 17:27:40 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Elui italiano Paolo Scaroni, presidente delha dichiarato questo mercoledì che “Lanon è un tema all’ordine del giorno” del club, interpellato dai giornalisti dopo l’Assemblea degli Azionisti in cui è stato approvato il bilancio dell’ente ‘Rossonera’. Ha preferito concentrarsi sui “problemi che nascono dallo stato del calcio italiano. Se non affrontiamo la questione dei diritti televisivi, sarà difficile per noi competere nel calcio europeo”.ha affermato. Nel Assemblea degli azionisti dioin cui sono stati approvati i conti dello scorso anno, Scaroni ha chiarito la posizione di bocciatura della squadra rossonera prima della creazione di un progetto di ...

...30 Anadolu Efes - Berlin 78 - 74 19:00 Panathinaikos - Monaco 80 - 83 19:30 Baskonia - Olympiacos 92 - 97 Visualizza Euroleague CALCIO -A 15:00 Salernitana - Spezia 1 - 0 18:00- Monza 4 ...Gran palla di Di Lorenzo alle spalle della difesa a premiare il taglio di Simeone in profondità che stoppa e la chiude di destro sul palo Mg Milano 18/09/2022 - campionato di calcioA /- Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Giovanni Simeone Ottimo avvio di gara per il Napoli che attacca subito i Rangers ma fallisce ben due occasioni, ...Una delle stelle del Napoli di quest'anno è stato messo nel mirino dal Dt Maldini: la risposta di De Laurentiis non si è fatta attendere ...La vittoria contro la Dinamo Zagabria - meritata, sonora, fondamentale, si spera determinante in ottica qualificazione agli ottavi - ha consegnato al popolo rossonero e calciofilo un Milan in versione ...