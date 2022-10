Senato | Ronzulli a Meloni | «Ci volevano divise | combatteremo insieme»

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) «Ci hanno voluto rappresentare, diverse ma in realtà noi sappiamo bene quante cose ci legano, ci accomunano, da figlie, da madri, da donne, da parlamentari del centrodestra: continueremo a combatteree orgogliosamente le battaglie per affermare i nostri diritti e i nostri ideali». Licia, nel suo intervento aldurante la discussione generale prima del voto di fiducia al nuovo governo di centrodestra, si rivolge direttamente alla presidente del Consiglio. Nei giorni in cui Giorgiastava definendo la squadra di ministri che avrebbe composto l’esecutivo, voci di tensioni tra Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno iniziato a circolare proprio intorno alla possibilità chepotesse entrare nella lista del ministri. Poi il partito di Silvio ...

Ore 16.48 Berlusconi parte in auto da Villa Grande (Appia Antica) diretto alOre 16.45 Insomma,...La capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, assicura sostegno "leale" a Giorgia Meloni: "Ci hanno voluto rappresentare divise, diverse, ma in realtà noi sappiamo bene quante cose ci legan ...