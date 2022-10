Senato | Meloni difende l’innalzamento del contante | “Non c’è relazione con l’evasione” Renzi apre sul presidenzialismo Berlusconi | “Votiamo convinti la fiducia Sempre dalla parte dell’Occidente”

Il Foglio

Leggi anche Berlusconi torna al: "E' nato il mio nipotino" - Video Renzi: "Attaccareper 'il presidente' è masochismo" - Video '' 28 anni fa ho dato vita al centrodestra... Abbiamo ...È per me motivo di soddisfazione riprendere la parola indopo nove anni. Sono felice perché ...possibile perché 28 anni fa è nata una coalizione plurale - ha detto rivolgendosi a Giorgia-... Meloni in Senato per la fiducia: "Risorse limitate, dobbiamo fare delle scelte"