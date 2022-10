Senato | Meloni annuncia l’innalzamento del contante citando Padoan | “Non c’è relazione con l’evasione” Renzi apre sul presidenzialismo Berlusconi | “Votiamo convinti la fiducia Sempre dalla parte dell’Occidente”

Il Foglio

Così Giorgia, presidente del Consiglio, nella replica insulla fiducia.Il discorso della presidenteè stato un discorso politico, la sfidiamo lì". Così Renzi, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia in. "Facendo opposizione noi cerchiamo di dare una mano ... Meloni in Senato per la fiducia: "Risorse limitate, dobbiamo fare delle scelte" Il leader di Forza Italia interviene per votare il nuovo esecutivo e prende la parola dagli scranni del Senato dopo nove anni di assenza: "28 anni fa ho dato vita al centrodestra. Abbiamo scritto pagi ...Così la presidente del Consiglio ha annunciato modifiche al Pnrr, parlando al Senato nel giorno della fiducia."Il Pnrr attuale è stato scritto quando non c'èra la guerra in ucraina, i prezzi delle ...