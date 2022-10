Senato | la dichiarazione di voto di Berlusconi | «Oggi Meloni è premier grazie al centrodestra che ho creato io | 28 anni fa» – Il discorso

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Era ladipiù attesa della giornata. Silvio, dopo aver tenuto in fibrillazione il governo nascente nelle scorse settimane,– 26 ottobre – ha fatto ladiper il gruppo Forza Italia a Palazzo Madama. Ed è stata unache ha dissipato ogni dubbio: lealtà del suo partito verso l’esecutivo e nessuna ombra sulla collocazione atlantista per quanto concerne la guerra in Ucraina. «Sono felice di essere qui. E sono felice anche perché tre ore fa ho avuto il mio 17esimo nipotino – sorride il Cavaliere -. È per me motivo di soddisfazione riprendere la parola indopo nove. Sono felice perché il popolo italiano ha scelto di affidare, ancora una volta, il governo del Paese ...

"Ci volevano divise" Ladi Ronzulli a Meloni. E lei... La scena in Aula Nella sua replica alil premier annuncia anche il taglio del cuneo fiscale fino a cinque punti. 'Se non ...Berlusconi parla al, Sallusti: "Tremiamo e speriamo allo stesso tempo" 'Noi oggi voteremo ... "Ci volevano divise" Ladi Ronzulli a Meloni. E lei... La scena in Aula Tutti in piedi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Senato, Malpezzi: “quando parla d’Europa a volte temo che lei confonda l’autorevolezza con la subalternità” “Credo che il suo sia stato un discorso necessariamente indefinito: lei presidente Meloni ha ...