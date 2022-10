Senato | discussione sulle comunicazioni di Meloni Poi la replica della premier | la diretta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) A partire dalle ore 13 è in programma la, in, relativa allepresidente del Consiglio, che ieri è intervenuta alla Camera e ha incassato la fiducia. Intorno alle 16.30 Giorgiareplicherà; a seguire, le dichiarazioni di voto e il voto di fiducia al governo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dopo aver incassato la fiducia alla Camera con 235 sì e 154 no, il governo guidato da Giorgia Meloni oggi va alla prova del Senato. Alle 13 comincia la discussione generale. La premier replicherà alle 16.30. In sede di dichiarazione di voto c'è attesa per gli interventi di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.