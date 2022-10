Se dicono sempre no Polveriera Forza Italia | pesanti voci su Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) "Questo è un governo di coalizione guidato dallache ha il 26% dei voti, ma non il 50,1%. In una coalizione si possono dire dei no, ma si devono anche dire dei sì”: Maurizio Gasparri ha parlato in questi termini a Tagadà, ospite in collegamento su La7. Il senatore azzurro si riferiva, in particolare, alla partita dei viceministri e dei sottosegretari: "Berlusconi ha fatto una serie di proposte, come quelle sulla Giustizia e sullo Sviluppo Economico che non sono state accolte. Adesso si devono fare dei viceministri e dei sottosegretari. C'è da augurarsi che non si rispondadi no". Gasparri poi ha continuato: "Dire dei sì rientra nell'armonia di governo ed è anche una cosa educata. Chi oggi ha vinto si deve ricordare che senza gli altri pezzi e anche senza la storia di un leader poi si rischia di compromettere la situazione”. ...