Scontri alla Sapienza | una studentessa | “Caduta scappando dalle manganellate Volevamo solo dire la nostra | è stata violenza gratuita”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Ladelle forze dell’ordine è diffusa, le foto sono visibili e io personalmente mi sono fatta un po’ male. Sonocorrendo per scappare”, è il racconto di unadellapresente aglidi ieri, martedì 25 ottobre. “C’era una conferenza sul “capitalismo etico” e a seguito della volontà di entrare da parte degli studenti, semplicemente ala propria, la situazione è degenerata- continua Maria Paola Pizzonia – è stato un momento diche non si vedeva da generazioni all’università”. Secondo la“la polizia era qui preventivamente”, ci hanno “impedito di entrare”. “Ogni forma di dissenso va incanalata e discussa, ma ...

... ecco le città dove la gente è scesa in piazzafine dello scorso mese si diffonde la notizia ... almeno 154 persone " di cui 9 minori " sarebbero rimaste uccisi neglicon le forze dell'...di Redazione Esteri In migliaia hanno sfidato i divieti del regime e si sono recati a pieditomba della giovane a 40 giorni dalla sua morte Le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco e ..., ...Ennesima puntata del Grande Fratello Vip ricca di scontri, polemiche e lacrime quella andata in onda lunedì 24 ottobre.Con metà della quinta giornata in sospeso, nove squadre hanno prenotato i loro posti negli ottavi di finale di Champions League poiché i posti negli ottavi di ...