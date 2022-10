Sarri a sorpresa in conferenza | lo ha detto del Napoli!

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ha parlato nel corso dellastampa di presentazione alla gara di Europa League contro il Midtjylland il tecnico della Lazio Maurizio. I biancocelesti sono reduci da un inizio di stagione a due facce: straripanti in campionato, balbettanti in Europa, con una qualificazione alla fase ad eliminazione diretta ancora tutta da scrivere. Una tale differenza di rendimento, fra l’altro, non è una novità nella carriera dell’allenatore toscano: anche durante il suo florido periodo napoletano, infatti, fu capace di far convivere nella stessa stagione un campionato da 91 punti e un’avventura europea disastrosa, con uscita ai gironi in Champions e ai sedicesimi in Europa League. Foto: Getty Images- Maurizio: “Dobbiamo fare come Milan e Napoli” Per spiegare una tale ...

... dopo chemi ha detto di voler vincere qui. Per me questa era una sfida importante per me. ... ho tanti amici, ma venire qui è stata una granper me, per l'accoglienza ricevuta. Credo che ...... che nella primavera di sette anni fa, dopo la chiusura del breve ciclo Benitez, prese adue uomini che arrivavano dal calcio di provincia, Empoli e Carpi: aconsegnò la panchina e a ...La mia ambizione è sempre quella di vincere e questa è un’altra ragione per la quale sono venuto qui, dopo che Sarri mi ha detto di voler vincere ... ma venire qui è stata una gran sorpresa per me, ...Alla vigilia della gara tra Lazio e Midtjylland, Evander ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa Dopo le parole di Sarri e Pedro, arrivano anche i protagonisti del Midtjylland a pre ...