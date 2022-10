Sardegna | la maestra ha la sclerosi multipla | la commissione medica la rimuove dall’insegnamento contro la sua volontà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Si avvisano tutti i miei bambini e le loro famiglie che da oggiManu viene messa in “malattia d’ufficio”la sua, perché a quanto pare, con lei, i suoi adorati bambini non sono al sicuro, data la sua difficoltà a camminare, causa”. Con queste poche righe Emanuela Coppai, da 27 anni in lottala malattia degenerativa che l’ha portata a usare il deambulatore per muoversi, ha annunciato ai suoi ragazzi l’addio che è stata costretta a dare al suo lavoro. Fino a qualche giorno fa era in classe come sempre e nessuno – così sembra dalle voci raccolte – si è mai lamentato. Ora è a casa perché ladi verifica provinciale a cui il dottore competente della sua scuola, la Ernesto Puxeddu di Villa ...