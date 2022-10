Sanremo Giovani | nei 43 artisti selezionati anche volti di X Factor e Amici | eccoli tutti

Leggi su biccy

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La Commissione Musicale dipresieduta da Amadeus, in veste di Direttoreco, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo Des, dopo aver ascoltato le 714 proposte pervenute, ha selezionato i 43che parteciperanno alle audizioni dal vivo che si terranno a Roma, il 4 novembre prossimo. “È questo il momento in cui prende il via ufficialmente il Festival: con la selezione dei partecipanti ai cui vincitori approderanno nella categoria Big dell’edizione 2023. La scoperta e la valorizzazione dei nuovi talenti -commenta il direttoreco Amadeus – come unico e grande obiettivo. Ai partecipanti vanno i miei complimenti, per il livello musicale e interpretativo, in ...