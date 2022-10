Sanremo Giovani | ecco i 43 selezionati per le audizioni C' è anche il cosentino Senza Cuore

...sulle notizie di spettacolo A poco più di tre mesi dall'inizio della 73esima edizione del Festival diè stato reso pubblico l'elenco degli artisti selezionati per2022 . ...di Redazione Spettacoli Il 16 dicembre i tre vincitori dientreranno di diritto nella categoria Big La Commissione Musicale dipresieduta da Amadeus ha selezionato i 43 artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo che si ...Per regolamento a Sanremo giovani 2022 possono partecipare solo cantanti che hanno un’età compresa tra i 16 e i 29 anni. Tanti di loro, i quali sono arrivati alla fase finale, hanno preso parte già ad ...43 artisti sono stati selezionati dalla commissione guidata da Amadeus per le audizioni di Sanremo Giovani 2022. Ne vedremo 8 in tv il 16 dicembre ...