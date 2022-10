Sanremo 2023 | Nuove Proposte | i 43 selezionati per le audizioni | da Alfa a Will e gIANMARIA

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sono stati annunciati le 43selezionate per ledal vivo della gara dei giovani del Festival diLa Commissione Musicale diGiovani presieduta da Amadeus, in veste di Direttore Artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, dopo aver ascoltato le 714pervenute, ha selezionato i 43 artisti che parteciperanno alledal vivo che si terranno a Roma, il 4 novembre prossimo, presso la sede di Rai Radio in Via Asiago. “È questo il momento in cui prende il via ufficialmente il Festival: con la selezione dei partecipanti aGiovani i cui vincitori approderanno nella categoria Big dell’edizione. La scoperta e la valorizzazione dei nuovi ...