Sanità | Fiaso | ' più soldi a medici Pronto soccorso e assunzione laureati'

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos Salute) - Compensi più alti per chi lavora neie possibilità per le aziende sanitarie e ospedaliere di reclutare nelle aree di emergenza-urgenza anchenon specialisti per far fronte alla drammatica carenza di organico. Sono alcune delle proposte della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere () per far fronte alle criticità relative alla situazione attuale dell'emergenza-urgenza, emerse nel corso dell'incontro 'Emergenza-urgenza, criticità attuali e soluzioni a breve e medio-lungo termine' che si è tenuto oggi all'ospedale Cardarelli di Napoli, organizzato daCampania. Nel corso dell'appuntamento si è discusso dei principali problemi del settore, come la carenza di personale (mancano all'appello circa 4mila) ...