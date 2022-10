Salvini incontra Moratti | Cosa posso fare per te?

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Si sono visti ufficialmente perun punto della situazione su questioni come il Pnrr, gli investimenti nelle infrastrutture e sulle strutture sanitarie. Eppure tutti sanno che in realtà l'incontro tra Matteoe Letiziaè servito anche ad altro: forse a cercare di chiudere definitivamente la partita lombarda, dove nella primavera si vota per il rinnovo del presidente e dove le ambizioni della, che sogna di correre per il Pirellone, rischiano un giorno sì e l'altro pure di rendere incandescente il clima nel centrodestra. I due si sono visti negli uffici di Porta Pia, nuova sede di lavoro di Matteo. Un colloquio che l'ex sindaco di Milano attendeva da tempo. Perché il lavorìo leghista per cercare di trovare una collocazione alla potenziale competitor di Attilio Fontana ...

In Lombardia "conto che il candidato alle prossime elezioni regionali sia ancora Attilio Fontana: squadra che vince non si cambia". Matteolascia Roma dopo l'esordio alla camera come vicepremier del governo Meloni in direzione Milano: perché qui, adesso che si è chiusa la partita nazionale, si deve in fretta chiudere quella della ...... (ANSA) - MILANO, 26 OTT - Si sono incontrati a Roma Matteo Salvini e Letizia Moratti nella sede del ministero delle Infrastrutture.Politica / Salvini incontra il comandante della Guardia Costiera: ricomincia la sfida alle Ong Linea ripresa dal vicepremier leghista: "Lasciamolo a chi non ce la fa a lavorare. Ma chi lo prende e sta ..."