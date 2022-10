Salerno Angelo Duro il 25 novembre al Teatro Augusteo

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Sono cambiato”. È questo il titolo del nuovo spettacolo diche, dopo un sold out da record al Petruzzelli di Bari (in due ore venduti tutti i biglietti disponibili), annuncia 7 nuove date in giro per l’Italia per un nuovo tour che lo porterà il 25aldi. Le prevendite sono disponibili presso i circuiti di vendita autorizzati (ticketone.it e su.it). Senza retorica e privo di ogni morale,tocca argomenti come un vero fuoriclasse. PietrButtafuoco ha scritto di lui. “, il comico che innesca le menti”. Di artisti padroni del ragionamento comico, fuori da ogni schema consolidato e da ...