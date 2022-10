Rottura Icardi-Wanda Nara | L-Gante | «Mauro mi dedichi un gol»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La nuova fiamma di, L-, tira una frecciata a: «Che miun gol. Ci gioco alla Play» Il rapper argentino L-, nuova fiamma di, ha parlato nella trasmissione Intruders, del suo rapporto con la ex moglie di. Di seguito le sue parole.– «Mi ha dato dei consigli. Mi manca come ogni persona con cui hai passato del tempo e che va via. Ognuno ha la sua vita. Capisco la situazione. C’è tutto tranne che il dramma».– «Non c’è stata comunicazione. Sembrava così, ma non ho visto nessun messaggio. Come se avessi una chat aperta ma senza il messaggio. Non ho niente di cui parlare riguardo al calcio. ...