Corriere dello Sport

MANCHESTER (Inghilterra) - L'influenza di Cristianosui suoi giocatori del Manchester United continua a essere piuttosto incisiva. Se in campo il calciatore portoghese sta diventando marginale rispetto al progetto del tecnico olandese Ten Hag, ...Dall'estate 2018 solo errori sul mercato, a partire dall'ingaggio di Cristianoche ha ... Mettendo da parte l'episodio che decide el'intera partita dopo 20 minuti, evidenziamo ciò ... "Ronaldo condiziona la dieta dei giocatori dello United". Ecco perché Domani abbiamo una partita importante, vogliamo essere in testa al girone". Ci sarà Ronaldo contro lo Sheriff con il tecnico olandese che prosegue: "Non sento la pressione, non ero qui la scorsa ...Si tratta di una scrittura privata, secondo i Pm e come sarebbe emerso da alcune intercettazioni, per la quale il club si sarebbe impegnato a versare al portoghese 19,9 milioni di euro anche in caso d ...