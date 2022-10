Roma | trovato morto per strada un 25enne | sulla schiena segni di coltellate

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un ragazzo di 25 anni, Filippo F., è statoinin a, in via Publio Rutilio Rufo, nei pressi della metro Subaugusta nel quartiere Tuscolano. Vani i tentativi di rianimare il ragazzo degli operatori del 118, soccorso mentre era a terra con il volto rivoltocon diversidi. Ilsarebbe stato ucciso sotto casa sua, come riporta Repubblica, e alcuni testimoni che vivono nella zona hanno raccontato di aver visto qualcuno scappare: «Siamo tutti sconvolti – ha detto un residente – era un ragazzo tranquillo, lo vedevamo spesso portare a spasso il cane. Qui non ci sono mai stati episodi del genere». A riconoscere la vittima anche un ...

L' ex calciatore brasiliano della, Bruno Peres , è stato assolto dal giudice monocratico della Capitale con la formula 'per ... Al calciatore venne ritirata la patente perchépositivo all' ...Un ragazzo di 25 anni è statomorto in strada in via Publio Rutilio Rufo a, in zona Tuscolano. Sul posto, a pochi passi dalla metro Subaugusta , sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato invano di ...