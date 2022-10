Roma | tegola per Mourinho | si ferma anche Matic per infortunio

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Altrain casa, attesa domani sera dall’importante trasferta in Finlandia contro l’Helsinki per tenere vivo il discorso qualificazione ai playoff di Europa League: infatti, JoséperdeNemanjato da un fastidio all’adduttore sinistro e assente dalla rifinitura di stamattina. Uno stop che si aggiunge ai lungodegenti Dybala, Wijnaldum e Celik, oltre a Zaniolo ma per squalifica. Non al meglio ma comunque presenti a Trigoria Karsdorp e Pellegrini. SportFace.

