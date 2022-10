Roma Solbakken | battuta la concorrenza del Napoli per l’attaccante

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Laè pronta a battere il primo colpo del mercato invernale e si tratta diladelperLaè pronta a battere il primo colpo del mercato invernale e si tratta diladelper. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore in giallorosso guadagnerà circa un milione a stagione per i prossimi quattro anni e mezzo. Arriverà già a gennaio siccome il suo contratto con il Bodo scadrà il prossimo 31 dicembre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di ...Non sarà ingaggiata neppure un'alternativa di Kvara,andrà alla. Per quanto concerne il riscatto di Ndombele, il Napoli attualmente è tiepido . Tanguy sta facendo fatica a salire di ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Mou batte il Napoli fuori dal campo: Solbakken sarà della Roma. La Roma batte la concorrenza del Napoli e si fionda categoricamente ...Che sarà il primo innesto nel prossimo mercato di gennaio si sa da un poco di tempo. Anche se probabilmente la Roma lo voleva prima, visto che il suo contratto scade il prossimo 31 dicembre e da un po ...