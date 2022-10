Roma | seminano il panico sul tram | minacciano i passeggeri con dei cacciaviti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Hanno creato ilsulmolestando iche si trovavano a bordo. In due oggi pomeriggio “armati” di cacciativi” sono saliti sul mezzo pubblico e hanno spaventato le persone che si trovavano a bordo. I presenti hanno temuto per la loro incolumità quando hanno visto i due uomini che li infastidivano con insistenza impugnando dei giraviti. C’è stato un fuggi fuggi generale. Chi è riuscito è sceso velocemente dale qualcuno ha dato l’allarme in Polizia. Cosa è successo È successo oggi pomeriggio su via Prenestina. Tanta la paura per i presenti almeno fino a quando i due, dopo aver seminato ilnon hanno deciso di scendere dale far perdere le loro tracce. Quando il mezzo pubblico è arrivato su via Olevanono nella zona di Centocelle, ...