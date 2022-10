Roma | palestra sequestrata | cosa è successo

RomaToday

sequestrata: mancato rispetto delle norme di sicurezza. Sigilli a una struttura di via Flaminia Vecchia . I carabinieri hanno dato esecuzione al decreto di sequestro in quanto i ...Nuova tempistica per la piscina riabilitativa di via, il cantiere è ripartito e entro la fine dell' estate 2023, salvo altri intoppi, dovrebbe ...altezze e un edificio nuovo con unae una ... Apre a Roma la prima palestra sostenibile Il supermassimo Vianello giovedì 27 per la prima volta combatte nella sua città sul ring dell’Atlantico Live, dopo anni trascorsi negli Stati Uniti. Il match contro lo scozzese Jay McFarlane (13 vitto ...Roma, palestra sequestrata: mancato rispetto delle norme di sicurezza. Sigilli a una struttura di via Flaminia Vecchia. I carabinieri hanno dato esecuzione al decreto di sequestro in quanto i titolari ...