Roma | Mourinho | «Siamo qui per restare in Europa League»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Le parole di Josein conferenza stampa alla vigilia della sfida diche vedrà lacontro l’Helsinki Joseha parlato in conferenza stampa in vista della sfida trae Helsinki in. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Sono concentrato sulla partita, dobbiamo vincere per non dipendere dagli altri. Sappiamo che non sarà facile, a fine gara all’andata ho detto che non sarebbe stato facile in parità numerica. Anche contro Betis e Ludogorets non è andata benissimo contro di loro, nonqui in vacanza,qui perin, non vogliamo scendere in Conferencedove ...