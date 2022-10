Roma | il Papa contro la pornografia online | “Il diavolo entra da lì”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022), anche suore e sacerdoti sono a rischio. È statoFrancesco a parlare con i seminasti dei pericoli in cui si può incorrere utilizzando il mondo digitale e i social media. “È un vizio che ha tanta gente – ha detto il Pontefice – e anche suore e sacerdoti. Ilda lì”. Non si riferiva certo a canali di pedoFrancesco, a quei canali che diffondono immagini di bambini e che configurano un reato, ma a quellache il Pontefice definisce: “un po’ ‘normale’”. Un dialogo che ha fatto a cuore aperto a tutti coloro che hanno scelto di dedicare la loro vita al Signore. Bergoglio favorevole alla tecnologia, ma non allaNon nega l’esistenza della tecnologia e del progresso legato alla stessa, ...

Agenzia ANSA

Francesco avverte i seminaristi in un incontro sul 'vizio' della pornografia 'che tocca tanta ...Pontefice ha lanciato il suo allarme in un'udienza ai seminaristi e ai sacerdoti che studiano a... "Trattiamo conFrancesco" Biden, le gaffe e la sentenza di Bin Salman: "Molto meglio avere a ...operative del gruppo di esperti dell'Iniziativa anti - proliferazione che si apre oggi a. Lo ... Roma, Papa Francesco contro la minaccia nucleare - Mondo Una raccolta straordinaria per il Fondo Famiglia della Caritas, da utilizzare per una “bolletta sospesa”. E' una proposta della Diocesi di Roma contenuta nella lettera del cardinale vicario Angelo De ...Ogni giorno, Aleteia offre una selezione di articoli scritti dalla stampa internazionale sulla Chiesa e le questioni principali che preoccupano i cattolici nel mondo. Le opinioni e i punti di vista es ...