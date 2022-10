Ritirata la controversa lettera a Biden per trattare con Putin | ma di cosa si trattava?

Negli Usa imbarazzante retromarcia della presidente del gruppo progressista dei dem alla Camera Usa, Pramila Jayapal, che ha ritirato lalettera di 30 esponenti del gruppo al presidente Joe Biden per sollecitarlo a un cambio di strategia sull'Ucraina e a perseguire negoziati diretti con la Russia. La missiva aveva sollevato ...Leggi Anche Ucraina, Camera Usa approva nuovi aiuti per 40 miliardi di dollari: cos'è la legge firmata da Biden Un passo falso a due settimane dal voto Midterm, che incrina l'immagine di un partito ...Un gruppo di democratici chiede a Biden di trattare con Putin ma la lettera viene ritirata anche se il suo contenuto trapela sul Washington Post ...Un gruppo di democratici chiede a Biden di trattare con Putin ma la lettera viene ritirata: "La devastazione che questa guerra porterà in Ucraina" ...