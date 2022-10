Risultati NBA | i Suns distruggono i Warriors | volano i Pelicans

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nottata emozionante per l’NBA, ecco idell’ultima giornata con 8 giocatori in doppia cifra a far sognare i tifosi in tutto il mondo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non sarà una stagione senza colpi di scena questo è poco ma sicuro, anche l’ultima nottata ne è l’ennesima conferma, non sono mancate le Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.