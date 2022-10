Rishi Sunak | il più giovane | ricco e indiano premier inglese

Leggi su zon

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)è il primo ministro del Regno Unito di origini asiatiche. Dopo May, Johnson e Truss, sarà il prossimo a prendere il potere senza elezioni generali. L’ultima elezione per la successione risale infatti al 2019, con la vittoria del conservatore Boris Johnson. Dopo alcune accuse, Johnson si è dimesso ed ha lasciato il posto a Liz Truss. Il mandato dellaconservatrice è però durato soltanto 45 giorni. Battendo la rivale Penny Mordaunt,è stato considerato il diretto successore di Johnson e Truss. Dalle origini all’ascesa a Downing Streetnasce a Southampton nel 1980 da genitori indiani(originari del Punjab) nati e cresciuti entrambi in Africa orientale. La famiglia d’origine ,di media estrazione sociale, aveva fortemente a cuore l’istruzione del ...