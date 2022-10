Rinnovo contratto ATA | diploma con qualifica per accesso al profilo del cuoco | risorse per assistenza alunni Le novità

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Prosegue la trattativa per ildel2019-21. Si è svolto nel pomeriggio del 25 ottobre il terzo incontro tra Aran e Organizzazioni sindacali sulla revisione dei profili professionali del personale ATA. Sul tavolo alcune, non sufficienti per i sindacati. Prossima riunione presumibilmente ai primi di novembre. L'articolo .