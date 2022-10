Rihanna | spunta un indizio sul possibile nome del figlio avuto con A$AP Rocky

la Repubblica

I fan sono sempre attenti a tutto! Ed ecco cheil dubbio chee A$AP Rocky si siano già sposati in segreto . Come mai Qualche settimana fa la coppia ha girato il videoclip del brano ...Sulla scia di. Negli ultimi mesi, la popstar in dolce attesa ha posato più volte davanti ai fotografi con ... Sul tappeto rosso, al fianco della supermodella brasiliana,il produttore ... Giorgia Meloni, il giorno dopo la vittoria: fuga in Mini con la figlia e la telefonata con Draghi