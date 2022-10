“Riassumere i licenziati” La Corte Suprema di NY boccia l’obbligo vaccinale

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Mentre da noi l’ormai ex ministro della Salute, Roberto Speranza, si presenta ancora con la mascherina in parlamento, da vero irriducibile, ecco che negli Stati Uniti e, più precisamente nello stato di New York, cominciano finalmente ad aprirsi delle crepe in quel muro di gomma che è stato il Vangelo salutista anti covid19. Contro il Pensiero unico A quanto si apprende, infatti, un giudice dellaamericana, il repubblicano Ralph Porzio, ha stabilito che un gruppo di operatori ecologici, che erano statiper essersi rifiutati di rispettaredi vaccinazione imposto dalla città ai dipendenti pubblici, dovranno subito riavere il proprio posto di lavoro. Non solo: dovranno persino ricevere la retribuzione retroattiva che è stata negata loro da questo provvedimento liberticida. Le ...

Nicola Porro

