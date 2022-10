Renzi | se sfida Meloni su elezione diretta presidente | ci siamo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) "Se la maggioranza vorrà davverorci ad esempio sull'deldel consiglio noi ci saremo. Se c'è un'apertura sulle riforme il no a prescindere per me è sbagliato". Così il ...

Così il leader di Italia Viva Matteodurante le dichiarazioni di voto nell'Aula del Senato, sulla fiducia al governo Meloni. 26 ottobre 2022: "Supresidenzialismo ci siamo" leggi anche Senato, Meloni: "Italia con tante criticità, ora operazione verità" Il leader di Iv, Matteo, nelle dichiarazioni di voto alla fiducia al ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Italia Viva e Azione si sono espressi contro la fiducia, ma faranno un'opposizione leale: "Se c'è un'apertura sulle riforme costituzionali, un 'No' a prescindere per me è sbagliato" ...