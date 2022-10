Regolamento gironi Champions League 2022 2023 | come funziona e chi passa a pari punti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tutto pronto per l’attesissimo inizio della fase adellache prenderà il via il 6 settembre e, per quanto riguarda la sei sfide della fase a gruppi, si chiuderà già a novembre: ecco chiagli ottavi in base alin caso di arrivo adi due o più squadre.è noto, già dalla scorsa stagione i gol segnati in trasferta non acquisiscono in nessun caso valore doppio, per cui ecco di seguito le dinamiche per decretare il piazzamento delle squadre all’interno del girone, qualora ovviamente due o più compagini abbiano gli stessi, ricordando che le prime due classificate avanzeranno agli ...