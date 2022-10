Regionali Lazio | ultima chance per il campo largo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)te le elezioni politiche e stabilitosi il governo Meloni con la fiducia di ieri alla Camera e quella di oggi al Senato, è già tempo di pensare alle nuove elezioni che attendono partiti e movimenti, con tutto quello che ne potrebbe derivare sul panorama politico nazionale. Le prossime urne, in effetti, non sono così secondarie trattandosi della Regione. Archiviate le politiche è già tempo di pensare alle. In ballo, oltre alla Lombardia, c’è anche ilLa data possibile potrebbe essere gennaio, ma l’unico cerchio rosso che si può, per ora, appuntare sul calendario è tra giovedì e venerdì prossimi quando inizierà in Aula alla Pisana, sede del Consiglio regionale del, l’esame del bilancio regionale, dopo il quale Nicola Zingaretti dovrebbe dimettersi. La palla dunque a breve ...