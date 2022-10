Regionali 2025 | Forza Italia e Partito Democratico già ci pensano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI –ha individuato un metodo per farsi trovare pronta alle elezionidele riconquistare Palazzo Santa Lucia. Proprio nei giorni in cui si moltiplicano le voci attorno a un probabile addio aldell’ex Governatore Stefano Caldoro, il coordinatore regionale nonché europarlamentare Fulvio Martusciello lo spiega così: “Abbiamo individuato, insieme agli altri coordinatorie provinciali, la candidata che rappresenterà il centrodestra per le elezioni provinciali di Salerno. In anticipo e in accordo. Saranno questi, sempre, i modi con cui lavoreremo”. Il che, quindi, vorrà dire: “Mai più rotture di coalizione, mia più candidati scelti all’ultimo minuto. Mai più fughe in avanti. Mai più il centrodestra a proporre ...