Reazione a Catena | cambia tutto prima dell’addio | la rivoluzione di Marco Liorni

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)formula per l’ultima settimana di messa in onda.ospita in studio tutti i giocatori più forti, proponendo un torneo tra campioni.è pronto a salutare il pubblico della Rai, ma nondel torneo tra campioni, che riporta in TV tutti i concorrenti più bravi. L’edizione … L'articolo proviene da Velvet Gossip.