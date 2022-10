Rapita e uccisa nel 1975 | Commissione antimafia | Coinvolto mostro di Firenze

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) "in Cadore, violentata nel corso di una cerimonia a sfondo esoterico e strangolata in una villa vicno al lago Trasimeno di proprietà di Francesco Narducci". Questo quanto emergerebbe dalla bozza della relazione finale dellabicameraledi cui sono stati diffusi alcuni stralci dal Corriere del Veneto. Sarebbe questo il modo in cui è stataRossella Corazzin, 17 anni, di San Vito al Tagliamento (Udine), scomparsa in un pomeriggio d'estate delmentre era in villeggiatura a Tai, nel Bellunese, dopo aver lasciato dele lettere nelle quali accennava al fatto di aver conosciuto un certo "Gianni".

