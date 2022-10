La Gazzetta dello Sport

Dusan Vlahovic con la maglia del Manchester United. Non è una prospettiva attuale, ma qualcosa che sarebbe potuto accadere prima del trasferimento del serbo alla Juventus. A rivelarlo è Ralf, commissario tecnico dell'Austria, che all'epoca era una figura centrale per il club inglese. Era stato traghettatore in panchina dopo l'esonero di Solskjaer, per poi diventare consulente ...è stato uno dei maestri di Tuchel: l'ex manager del Lipsia ha allenato l'attuale tecnico del Chelsea negli anni '90 all'Ulma, influenzandone la filosofia una volta intrapresa la carriera di ... Rangnick rivela: "Volevo Vlahovic allo United, ma il club decise diversamente" Intanto, il fatto: Charles De Ketelaere è tornato in campo. Poi, la considerazione: ancora una volta, non ha convinto. Questione di aspettative (quelle del mondo Milan, visti i 35 milioni sborsati per ...