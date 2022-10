Raimondo Todaro lancia l’acqua in faccia ad Alessandra Celentano | la reazione della Maestra VIDEO

Nel corso della puntata di Amici 22 di quest'oggi è andato in onda l'ennesimo scontro fra Alessandra Celentano e. I due, che litigano praticamente sempre, hanno però questa volta alzato i toni persino più del solito , concedendosi (non essendo ripresi per la puntata di domenica) più di qualche ...Per chiarire meglio la situazione, la professoressa di danza ha voluto chiamare la costumista Giulia che, senza mezzi termini, ha sbugiardato l'allievo di: Leggi anche Christian ...Tuttavia la figlia di Alessandro Celentano contesta a Raimondo Todaro che il compito assegnato è troppo difficile. I due insegnanti discuteranno in modo molto animato.I due prof di ballo hanno avuto un nuovo accesissimo scontro verbale e non solo Nel corso del daytime di Amici di Maria De Filippi andato in onda questo ...