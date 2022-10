Quoziente familiare | taglio del cuneo | tregua fiscale | cosa farà il governo Meloni su tasse e pensioni

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un nuovo patto per ridurre le. Con la riforma dell’Irpef e l’ampliamento della flat tax. E poi la. Quindi la riduzione del. Con il principio “più assumi, meno paghi”. A dettare l’agenda delsulleè stata la stessa presidente del Consiglio durante il suo discorso alla Camera. E mentre il primo decreto servirà agli aiuti sulle bollette, sulleil primo obiettivo sarà il rinnovo delle misure in scadenza: Quota 102, Ape Sociale e Opzione Donna. In attesa della riforma che porterà Opzione Uomo e l’uscita con penalizzazione. E della riforma del reddito di cittadinanza: resterà solo ai soggetti fragili, si cancellerà per chi è in grado di lavorare. Queste saranno le linee guida della Melonomics per la ...

